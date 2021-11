AAA CERCASI NUOVI ATTIVATORI DI COMUNITÀ

Dopo il grande successo della prima edizione, sono aperte fino al prossimo 19 novembre le iscrizioni per il secondo ciclo del percorso di formazione per Attivatori di Comunità

FIRENZE. Dopo il successo della prima edizione — che ha ricevuto più di 100 candidature— ritorna la manifestazione d’interesse per “attivatori di comunità”, persone capaci di attivare e coinvolgere i membri della propria comunità, per farli partecipare attivamente alle scelte, che riguardano la salute e, in generale, il benessere del territorio.

Per la Regione Toscana è importante che i territori siano animati da comunità vivaci e collaborative e per questo, con il percorso “Cantieri della salute”, Regione e Federsanità Anci Toscana promuovono la creazione di una rete di attivatori di comunità.

Chi si candida potrà prendere parte a un percorso formativo per acquisire strumenti operativi utili a favorire la partecipazione dei cittadini nelle scelte di salute che riguardano la comunità locale. In alcuni casi sarà già possibile mettere in pratica quanto acquisito, e supportare la progettazione e sperimentazione di nuovi servizi rivolti alla cittadinanza nelle zone distretto che verranno prossimamente coinvolte dal progetto.

Perché diventare “attivatori di Comunità”

Diventare ”attivatore di comunità” permetterà di contribuire in maniera concreta e volontaria al benessere della propria comunità territoriale, supportando le attività tanto delle istituzioni quanto quelle del mondo dell’associazionismo, del privato sociale o di welfare di comunità.

Un’occasione di crescita personale, ma anche un’opportunità, per acquisire e mettere in pratica nuove competenze, conoscere meglio il funzionamento del sistema socio-sanitario regionale e territoriale e gli attori che ne sono protagonisti, e comprendere i meccanismi che determinano le scelte di salute dei cittadini.

Come e quando presentare la candidatura

Possono presentare la propria candidatura a diventare “attivatori di comunità” tutti i cittadini residenti o domiciliati in Toscana, interessati a prendere parte a questo percorso e che al momento della pubblicazione del bando abbiano compiuto sedici anni di età.

Per partecipare alla formazione, è possibile inviare la propria candidatura entro il 19 novembre 2021, compilando il formulario, cui si accede tramite il link https://cantieridellasalute.it/.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@cantieridellasalute.it. L’intera manifestazione d’interesse per gli “attivatori di comunità” e gli aggiornamenti sono sulla pagina facebook https://www.facebook.com/CantieridellaSalute.

[toscana notizie]