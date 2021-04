ABBANDONO DEL BOSCO E INCENDI: INTERVIENE “AMBIENTE E/È VITA ONLUS” PISTOIA

“Una malintesa concezione dell’ambiente ha fatto considerare un “delitto” qualsiasi utilizzo e cura del bosco”

PISTOIA. Parlando di bosco e di incendi si assiste spesso ad un miscuglio di notizie false o inesatte, spesso dettate dalla corsa allo scoop, che contribuiscono ad alimentare una cultura sbagliata sugli incendi, con danno per gli stessi boschi.

In primo luogo bisogna evidenziare che non verrà risolto seriamente il problema degli incendi boschivi, se a tutt’oggi prevale la cultura dell’abbandono del bosco. Una malintesa concezione dell’ambiente ha fatto considerare un “delitto” qualsiasi utilizzo e cura del bosco, mentre in Italia, sono proprio le cure colturali del bosco che garantiscono un’efficienza dello stesso, sia sotto il livello ecologico, sia sotto il profilo dell’autoprotezione dagli incendi.

Per fare un’analogia, si potrebbe affermare che come l’abbandono delle campagne provoca una mancata manutenzione delle opere idrauliche e di conseguenza aumenta il pericolo delle alluvioni, allo stesso modo boschi non mantenuti, rischiano di incorrere in incendi con più facilità.

Un importante aspetto da tenere in considerazione è quindi la lavorazione del bosco, in quanto contribuisce a sostenere l’economia locale ma contemporaneamente fornisce protezione allo stesso, garantendo costantemente il controllo e la pulizia del territorio.

Il secondo aspetto, per la tutela degli incendi, riguarda la prevenzione: molti incendi sono a carattere colposo perché la collettività non è adeguatamente educata a migliorare il proprio comportamento ed è necessario che la scuola fornisca la corretta disciplina, per dare la giusta preparazione alle persone riguardo l’atteggiamento da tenere in contesti naturalistici.

L’ultimo aspetto riguarda il controllo e la repressione di atteggiamenti dolosi e crediamo che sia fondamentale coordinare meglio i volontari e potenziare la vigilanza di boschi e foreste con personale preparato ed accuratamente addestrato.

Per accentuare l’attenzione su questi fattori è importante il coinvolgimento delle amministrazioni locali, regionali e nazionali per cui accogliamo favorevolmente la recente mozione che è stata approvata in alcuni comuni della provincia di Pistoia, in consiglio provinciale e portata all’attenzione dell’Unione dei comuni montani, riguardante il tema della rigenerazione boschiva.

Ci auguriamo che questo tipo di proposte vengano incentivate da tutte le forze politiche e coloro che amministrano se ne facciano carico, in modo da poter destinare sempre più risorse ad un argomento così rilevante per il nostro futuro.

Luca Davagni

responsabile comunale

Ambiente e/è Vita Onlus Pistoia

Paolo Orsino

responsabile provinciale

Ambiente e/è Vita Onlus Pistoia