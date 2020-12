ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEL 15 PER CENTO PER I NIDI COMUNALI E PRIVATI ACCREDITATI E AUTORIZZATI

La riduzione viene applicata ai mesi di gennaio e febbraio 2020

PISTOIA. Arriva abbattimento delle rette del 15% per quelle famiglie residenti a Pistoia i cui figli frequentano i nidi comunali e quelli privati accreditati e autorizzati. La riduzione viene applicata, in questa prima fase, ai mesi di gennaio e febbraio 2020, utilizzando i fondi che provengono dalla riprogrammazione delle risorse messe a disposizione dal D. Lgs. 65/2017 e approvate dalla giunta comunale, per un importo totale di 157.798,70 euro, che andranno ad abbattere la tariffa anche per i mesi da settembre a dicembre, con percentuale ancora da definire in base alle iscrizioni effettive.

«Anche quest’anno, come già avvenuto negli anni passati – evidenzia Alessandra Frosini, assessore all’istruzione –, il Comune di Pistoia ha deciso di intervenire sulle rette degli asili nido dell’anno educativo 2019/20 prevedendo agevolazioni straordinarie. Sono coinvolti nella riduzione sia i nidi comunali sia le strutture private accreditate e convenzionate nelle quali sono stati acquistati posti-bambino, con l’obiettivo di sostenere le famiglie che usufruiscono di questo servizio».

Per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati riconosciuti 1085 contributi del “Pacchetto scuola”

Non occorre presentare alcuna domanda perché la riduzione è calcolata direttamente dal Comune di Pistoia. I genitori che usufruiscono del servizio comunale hanno già trovato la riduzione nel bollettino relativo al mese di settembre, mentre per le famiglie i cui figli frequentano asili nido privati accreditati e autorizzati, riceveranno un rimborso, di pari decurtazione, essendo la fattura emessa dal gestore.

Pacchetto scuola

Sulla base delle richieste pervenute, nei giorni scorsi il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria dei beneficiari del contributo “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2020/2021, che può essere consultata sul sito www.comune.pistoia.it, nell’area tematica “educazione”.

Quest’anno ne hanno beneficiato 1085 famiglie. Si tratta di uno strumento economico destinato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (come libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) e rivolto agli studenti a basso reddito residenti a Pistoia iscritti alla scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli enti locali. Il contributo erogato è di 300 euro a studente per qualunque classe di iscrizione.

