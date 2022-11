abetone cutigliano. 150MILA EURO A SOSTEGNO DEGLI ABITANTI

La somma è stata sbloccata a favore di imprese e cittadini con l’abbattimento della Tari relativa al 2021

ABETONE CUTIGLIANO. L’Amministrazione Comunale di Abetone Cutigliano, con la collaborazione dell’ufficio di ragioneria, nell’ultima seduta della giunta comunale ha deliberato lo sblocco di 150.000 euro a favore di imprese e cittadini residenti con l’abbattimento del 100% della TARI relativa al 2021.

Un provvedimento che nasce dalle decisioni assunte dalla precedente Amministrazione e che rappresentava un impegno da portare a compimento. Oggi questo progetto vede finalmente la sua realizzazione, permettendoci così di intervenire in aiuto a queste categorie dopo un lungo iter burocratico. L’intervento, studiato in conseguenza della pandemia, oggi va a cercare di dare un contributo a chi per necessità deve sostenere importanti e gravi spese per poter vivere ed operare in montagna.

L’incremento di queste spese è aumentato di due se non tre volte rispetto allo scorso anno: il riscaldamento è necessario per poter vivere in montagna ed ha quindi un peso completamente diverso rispetto ai costi della città.

Il nostro è un intervento importantissimo e stiamo già lavorando per capire se sull’ultima variazione del bilancio 2022 ci possono essere ulteriori risorse a sostegno. Se ciò non risulterà possibile proveremo a trovare le risorse necessarie il prossimo anno.

La nostra Amministrazione ha fatto il primo passo che vuole essere significativo anche nei confronti di tutte le altre Amministrazioni come l’Unione dei Comuni, la Provincia e la Regione, affinché ognuno faccia la sua parte per sostenere gli abitanti della montagna.

Lo comunica l’Assessore alle attività produttive ed al turismo Andrea Formento.

[gruppo consiliare un’altra storia]