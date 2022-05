abetone cutigliano. A 48 ANNI È MORTA DEBORAH ROSSI

Ex consigliere comunale aveva fatto parte attiva di diverse associazioni del territorio. Un lutto per la Montagna Pistoiese

ABETONE CUTIGLIANO. [a.b.] Nel 2017 aveva fatto parte della lista civica Insieme bene comune. Eletta come consigliere comunale nel novembre 2020 ne era uscita rimanendo in consiglio comunale come consigliere autonomo.

Alle soglie dei 49 anni (li avrebbe ]compiuti il prossimo giugno) è scomparsa Deborah Rossi. Era nata e risiedeva a Cutigliano. Portalettere era impegnata in varie associazioni locali tra cui il Gruppo Studi Alta Val di Lima e la Pro Loco di Cutigliano.

Un lutto che colpisce non solo Cutigliano, dove era molto apprezzata per il suo impegno civile, ma tutto il comune di Abetone Cutigliano.

Sono in tanti oggi che piangono la prematura scomparsa dovuta ad una malattia che non lascia scampo. Sposata con Pietro Giannini e madre di Mariasole e Margherita era un punto di riferimento sulla Montagna Pistoiese.

“La Montagna — hanno scritto dalla lista civica Il Paese che vogliamo Abetone Cutigliano -Montagna — perde un’altra figura importantissima, innamorata perdutamente del suo territorio e sempre pronta a impegnarsi per il bene del territorio”. Era una persona appassionata del suo paese. Per il sindaco del comune di Abetone Cutigliano Marcello Danti si tratta di “un giorno terribile”: “Deborah Rossi — scrive — si è spenta lasciando un grande vuoto nella nostra comunità per la quale si è sempre attivata con grande impegno e un vuoto incolmabile in me che perdo una grande amica”.

“Debora – aggiunge Franco Del Re — lascerà un vuoto enorme che giorno dopo giorno verrà di nuovo lentamente colmato col ricordo. Del suo sorriso, della sua correttezza, della sua genuinità. Del suo essere figlia, sorella, moglie e soprattutto mamma. Un abbraccio commosso e sincero va a tutti i suoi cari”.

“Dolce Debora. È infinitamente difficile, riuscire a esprimere il vuoto che lasci dentro ognuno di noi. Scrivono i ragazzi di “Un’altra storia #vivalamontagna”

“Oggi dove tutto sembra essersi fermato è ancora viva la tua immancabile risata, il tuo modo di affrontare la vita, la tua gioia e l’entusiasmo che mettevi in ogni cosa.

Nella certezza di poterci un giorno rincontrare, ci tuffiamo nei ricordi, così forti che nemmeno lo scorrere del tempo può portarci via. Il nostro pensiero oggi va a Pietro, Mariasole, Margherita e a tutta la tua famiglia. Ciao Dolce Debora. Riposa in pace”

Una terribile notizia, la prematura scomparsa di Deborah Rossi anche per Tommaso Braccesi che con la giovane donna aveva condiviso l’impegno civico in montagna pistoiese.

“Sapevo della situazione critica ma ho sempre confidato e pregato che questa tragedia non accadesse e invece sono a mandare le condoglianze alla famiglia.

Cara amica mia, ti sei sempre dedicata, senza risparmiarti e con grande passione, alla montagna e al suo bene. È stato un vero onore incontrarti in questo breve cammino terreno, resterai nel mio cuore. Arrivederci”.