abetone cutigliano. A 74 ANNI MUORE LUIGI INNOCENTI, L’ANIMA DI CUTIGLIANO

Era il titolare della trattoria “Da Fagiolino”. Il ricordo della Confcommercio e di Il Paese che vogliamo

ABETONE CUTIGLIANO. È morto a 74 anni Luigi Innocenti, titolare della trattoria “Da Fagiolino” di Cutigliano.

Lo ricordano Andrea Formento, Confcommercio Pistoia e Prato e Il Paese che vogliamo Abetone – Cutigliano:

“La Montagna pistoiese — scrive Formento —oggi perde un altro dei suoi Pionieri. Uno dei componenti più importanti della generazione che ha fatto grande Cutigliano e tutta la montagna pistoiese. Il suo nome era sinonimo di Cutigliano; quando parlavi di ristoranti e nominavi Fagiolino tutti dicevano: “Ah Fagiolino, a Cutigliano, ci sono stato!!!” e via a parlare dei suoi Crostoni ai Funghi, delle sue zuppe della sua varietà di Menù che toccava i prodotti tipici ma anche i piatti tradizionali, della sua cucina a vista segno di grande consapevolezza delle proprie capacità e di rispetto verso i propri clienti che entrando lo potevano osservare direttamente nel pieno della sua attività e quindi potevano comprendere che pur nella grande professionalità dei suoi collaboratori, i suoi occhi e la sua mano erano sempre presenti in cucina, ma che nello stesso tempo avrebbero avuto la fortuna di avere una sua visita veloce e discreta al loro tavolo nel corso della loro presenza nel ristorante per sapere se tutto era stato preparato al meglio, e la risposta che riceveva continuamente era: ” tutto squisito”.

Questo era Luigi, degno erede del Padre che per primo aveva fatto conoscere la propria trattoria nel mondo della ristorazione, e che nel dare il suo tocco di originalità e di grande amore per la sua professione ha contribuito ad aumentare la fama del proprio ristorante. Ci mancherai e mancherà a tutti noi anche la tua continua sollecitazione a migliorare sempre il proprio paese e tutta la propria montagna”.

“Confcommercio Pistoia e Prato esprime tutto il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi Innocenti. Con la sua dedizione per il lavoro è riuscito a diventare un punto di riferimento per il territorio della Montagna e nell’Associazione, di cui era parte integrante da mezzo secolo, ha sempre fornito un notevole contributo in termini di proposta e sostanza. Ci mancherà molto”.

“Era ben più di un ristoratore Luigi. Persona dotata di un’acuta intelligenza, sempre affabile, disponibile. Spesso, una volta finito il servizio in cucina —vscrivono da Il Paese che vogliamo — lo vedevi arrivare in sala a salutare gli ospiti, uno per uno. E per ognuno aveva una parola gentile, un saluto cortese, una battuta di spirito.

Era ben più di un ristoratore, di un imprenditore, di un visionario della cucina. Era l’anima di Cutigliano.

Con la sua trattoria — come la chiamava lui – Da Fagiolino ha fatto conoscere il paese a migliaia di persone. Che salivano a Cutigliano per mangiare nel suo locale e poi si innamoravano del paese.

Che la terra ti sia lieve, Luigi.

Condoglianze alla famiglia e un abbraccio alla moglie Paola e alle figlie Diletta e Stella”.