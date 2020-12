abetone-cutigliano. ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLANTI, CHIUDONO ALCUNE STRADE

ABETONE —CUTIGLIANO. Martedì 29 e mercoledì 30 Dicembre 2020 sarà svolta un’operazione consistente in abbattimento essenze arboree in condizioni di non stabilità nell’abitato di Cutigliano.

Saranno quindi chiuse le strade al transito veicolare e pedonale nella seguente progressione:

Viale Europa (fra ponte della Pallaia e Hotel Villa Patrizia) nel giorno 29 dicembre 2020 dalle ore 8,00 fino al termine dei lavori.

Tratto della via Pacioni compreso fra l’ex albergo Scoiattolo e la chiesa di San Bartolomeo, nel giorno 30 dicembre dalle ore 8,00 fino al termine dei lavori.