abetone cutigliano. APERTI OGGI E DOMANI GLI IMPIANTI IN VAL DI LUCE

Si scia sulla pista Sprella grazie all’innevamento programmato in attesa delle precipitazioni nevose significative previste a partire dalla serata di lunedì

ABETONE CUTIGLIANO. [a.b] Oggi e domani riaprono gli impianti in Val di Luce. In particolare dalle 8,30 alle 16,30 sarà aperta la seggiovia Sprella e la pista Sprella. I turisti e gli amanti dello sci avranno a disposizione anche la seggiovia Passo D’Annibale fino alla stazione intermedia e la seggiovia Val di Luce Monte Gomito dalle 9 fino alle 17.

“Siamo riusciti ad aprire la seggiovia Sprella — si legge in un comunicato diramato dal centro informazioni turistiche della Val di Luce — grazie all’innevamento programmato ed al lavoro che stanno svolgendo i nostri operai con il trasporto della neve prelevata da altre zone coperte dall’innevamentoa.b.] programmato.

Le temperature sono sempre state marginali e le ore di funzionamento poche. Le aperture degli impianti per trasferimento naturalmente potranno essere condizionati dalle condizioni meteo

Ci sono anche ottime previsioni per la prossima settimana fin dalla serata di lunedì con precipitazioni nevose significative a tutte le quote e con il successivo arrivo di una massa di aria fredda”.

“Questo — conclude — è il lavoro che stiamo facendo per consentirvi di poter sciare questo Week End nel comprensorio Val Di Luce Abetone, assieme ad altre zone che comunicheranno la loro eventuale apertura”.