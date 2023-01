abetone cutigliano. APPENNINO SENZA NEVE, SABATO 7 CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

Presenti il senatore La Pietra e il presidente della Regione Giani si parlerà delle misure straordinarie da adottare a sostegno delle imprese e del lavoratori del settore. Il ministro al turismo Santanchè: “Al più presto un tavolo di lavoro”

ABETONE CUTIGLIANO. [a.b.] Sabato 7 gennaio alle ore 21 presso la palestra di Abetone si terrà il consiglio comunale straordinario. Saranno presenti il sottosegretario di Stato, senatore Patrizio La Pietra in rappresentanza del Governo e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

All’ordine del giorno “Emergenza e crisi in conseguenza alla totale assenza di neve: misure straordinarie da adottare a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore”.

In riferimento all’appello arrivato dalle Regioni dell’Appennino senza neve ieri è intervenuta anche il ministro del Turismo Daniela Santanchè che ha annunciato la convocazione “al più presto” di un tavolo di lavoro congiunto per definire un piano straordinario per l’Appennino senza neve.

“Il mio Gabinetto – si legge – è già al lavoro sul tema”.