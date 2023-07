abetone cutigliano. ASILO, FDI: “SIAMO CONTRARI ALLA RIDUZIONE DELLE ORE DI INSEGNAMENTO”

Presentate interrogazioni agli organi deputati sia da parte dell’amministrazione comunale che dei consiglieri regionali. Cominciato l’iter parlamentare della proposta di legge a firma Chiara La Porta ed Alessandro Amorese sulle scuole in aree montane

ABETONE—CUTIGLIANO. “Interveniamo in merito alla questione sull’asilo di Abetone, sulla decisione di ridurre le ore di insegnamento da 40 a 25 ore da parte dell’istituto omniocomprensivo di San Marcello.

Premettiamo che, secondo il nostro punto di vista, la tutela delle aree montane è fondamentale sia per il territorio stesso che per le aree limitrofe e cittadine, in quanto il territorio antropizzato e curato riduce le emergenze anche a valle degli stessi.

Aggiungendo anche la tendenza che da sempre sta prendendo il governo della regione Toscana con continui tagli ai servizi fondamentali e vincoli burocratici che gravano sempre più sugli abitanti di queste aree, creando spopolamento e abbandono in questi territori.

Da sempre Fratelli d’Italia si oppone con forza al vergognoso paragone tra bambini, socialità e comunità con un a dir poco semplicistico calcolo numerico. Già al tempo dell’amministrazione Petrucci, grazie anche all’aiuto dell’allora Senatore La Pietra, oggi sottosegretario al Governo, mettemmo un punto fermo alla possibile chiusura delle scuole. Ad oggi informiamo che è cominciato l’iter parlamentare della proposta di legge a firma Chiara La Porta ed Alessandro Amorese sulle scuole in aree montane.

Nel caso specifico ci opponiamo fortemente alla riduzione di orario che provoca un dislivello nelle giovani generazioni non permettendo di avere le basi della costruzione del tessuto sociale che soprattutto la vita scolastica forma.

Attenderemo le risposte sulle interrogazioni agli organi deputati da parte dell’amministrazione comunale e dai nostri consiglieri regionali Petrucci Capecchi e Fantozzi.

Fratelli d’Italia si è mossa fin da subito con fermezza.

Arrestiamo il declino!

Viva la montagna!

Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano

