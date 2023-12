abetone cutigliano. CANNONI SPARANEVE, IL SINDACO DANTI: “UN INVESTIMENTO PER TUTTI” 

Il comune ne ha acquistati 14. “A godere di questo investimento saranno, tutti gli impianti di Abetone Cutigliano, dalla Doganaccia alla Val di Luce, passando dalle Regine e dal campo scuola di Abetone”

ABETONE — CUTIGLIANO. Sono arrivati ieri all’Abetone i dodici cannoni sparaneve acquistati dalla amministrazione comunale con fondi provenienti da un protocollo di alcuni anni fa.

“Abbiamo completato con grande soddisfazione un percorso fondamentale per il futuro a lungo termine del nostro comune” ha dichiarato il sindaco Marcello Danti. Le macchine arrivate nel primo pomeriggio di ieri sono già andate a dimora e verranno utilizzate non appena le temperature lo consentiranno. Oggi con grande soddisfazione abbiamo completato un percorso fondamentale per il futuro a lungo termine del nostro comune”.

“A godere di questo investimento — continua Danti — saranno, tutti gli impianti di Abetone Cutigliano, dalla Doganaccia alla Val di Luce, passando dalle Regine e dal campo scuola di Abetone”. Al lotto mancano ancora due cannoni sparaneve che saranno consegnati entro il 20 gennaio prossimo portando così il totale a quattordici cannoni.

“E non finisce qui,— aggiunge il sindaco di Abetone Cutigliano. C’è un’ulteriore possibilità sulla quale ci stiamo già muovendo per acquistarne altri 4/5. In questa partita, un occhio di riguardo è stato posto sulla pista Chierroni, elemento fondamentale per la vita economica delle attività delle Regine”.

“Vorrei ringraziare — conclude il sindaco Danti — i ragazzi dell’ufficio tecnico, in particolare l’ing. Amanda Gigli, e tutto lo staff comunale che con grande capacità e impegno hanno portato a casa il risultato perfettamente in tempo per la stagione invernale 2023/2024”.

[comune di abetone cutigliano]