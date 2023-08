abetone-cutigliano. CIRCOLO FDI: “CONTRARI ALLA TASSA DI SOGGIORNO”

“Il Comune ha una situazione finanziaria florida, i conti in ordine e rispetta i termini di legge nella tenuta della contabilità in maniera perfetta, producendo un avanzo annuo assolutamente apprezzabile, per cui non ha bisogno di aumentare il gettito, ma di spendere di più di quanto ha già a disposizione”

ABETONE-CUTIGLIANO. “Nella riunione del circolo di Abetone Cutigliano Fratelli d’Italia ha espresso la propria contrarietà all’ipotesi di introdurre la Tassa di Soggiorno – così riferiscono Alessandro Olioni e Filippo Franchi responsabili del partito di Giorgia Meloni. È un provvedimento che potrebbe anche essere preso in considerazione ma solo dopo aver realizzato un effettivo miglioramento del decoro del territorio, con interventi, oltretutto, in buona parte già finanziati”.

“Il Comune di Abetone Cutigliano ha una situazione finanziaria florida, i conti in ordine e rispetta i termini di legge nella tenuta della contabilità in maniera perfetta, producendo un avanzo annuo assolutamente apprezzabile, per cui non ha bisogno di aumentare il gettito, ma di spendere di più di quanto ha già a disposizione. Con un avanzo annuo di oltre mezzo milione di euro è sbagliato introdurre un nuovo balzello che porterebbe nelle case del comune circa 80 mila euro, sottoponendo operatori ed ente ad ulteriori pastoie burocratiche”.

“In un territorio che è soggetto al così detto turismo mordi e fuggi dalla mattina alla sera è culturalmente e strategicamente sbagliato tassare chi resta a dormire – aggiungono Andrea Tonarelli e Diego Petrucci – che anzi, per assurdo, dovrebbero essere incentivati. Altri sono gli interventi non più rimandabili che possono, oltretutto, portare un aumento del gettito molto più importante della tassa di soggiorno, come la messa a regime della gestione dei parcheggi, a partire dal metodo di controllo per arrivare alla estensione delle zone regolamentate; intere località del comune non hanno sosta a pagamento, intervento questo che permetterebbe anche di governare meglio e con una entrata per il territorio il fenomeno della raccolta dei funghi. Va inoltre sistemata l’area parcheggio – proseguono da Fratelli d’Italia – della Sprella in Val di Luce, che in questo momento non è decorosa e che porterebbe una entrata annua paragonabile alla Tassa di Soggiorno.”

Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano