abetone cutigliano. ELEZIONI COMUNALI, MARCELLO DANTI SFIDERÀ DAVIDE COSTA

Ufficializzata la candidatura dell’attuale presidente del consiglio comunale. “Spero che gli elettori valutino le persone, le nostre competenze, quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare”

ABETONE CUTIGLIANO. [a.b.] Marcello Danti, attualmente presidente del consiglio comunale, si candida a sindaco con una lista civica, espressione del centrodestra.

La conferma in un post pubblicato stamani a due giorni dalla presentazione ufficiale delle liste lo stesso Danti. Sfiderà il giornalista Davide Costa, candidato per “Il paese che vogliamo”.

Ecco il comunicato:

Si avvicina la data delle elezioni e la mia candidatura a Sindaco, a lungo meditata, è ora una decisione presa con consapevole e ragionato entusiasmo.

Penso di poter dire che abbiamo cambiato radicalmente e in meglio il volto del nostro territorio, realizzando cose dalle quali non si tornerà più indietro e mettendo in sicurezza situazioni che potevano essere esplosive (le finanze pubbliche e gli impianti di risalita in particolare modo).

E lo abbiamo fatto nonostante la complicata situazione raccolta, dovuta al piano di riequilibrio, che poneva molti limiti operativi all’amministrazione, ed alla riorganizzazione interna necessaria dopo la fusione dei due comuni.

In questi anni abbiamo realizzato moltissime cose. Molte però sono ancora da fare, perché i nostri progetti sono di più ampio respiro rispetto a un solo mandato.

Eppure in questi anni abbiamo affrontato uno dei periodi più difficili della storia recente, con una pandemia che ha devastato il mondo e che ha avuto ricadute molto gravi sul nostro territorio, due stagioni invernali completamente azzerate con precipitazioni nevose (crudele beffa) che non si vedevano da anni e eventi atmosferici estremi che hanno creato disagi e danni notevoli al nostro fragile territorio.

Credo di poter affermare che abbiamo affrontato la pandemia e le emergenze relative agli eventi atmosferici con efficacia, fornendo supporto materiale e psicologico alla popolazione che penso non si sia sentita mai abbandonata anche nei momenti più difficili.

L’uscita anticipata dal piano di riequilibrio deliberata nel 2019 è stata “certificata” dalla corte dei conti soltanto da pochi mesi liberandoci finalmente dai vincoli che hanno limitato la nostra azione. Le assunzioni in corso di perfezionamento tramite bando permetteranno presto di avere un ufficio tecnico finalmente efficiente e adeguato a un territorio vasto e complicato come il nostro.

Le risorse non più vincolate consentiranno i necessari ulteriori investimenti e una spesa orientata a sostenere e rilanciare il territorio dopo un periodo così difficile.

Lasceremo quindi un Ente con una situazione economica e finanziaria sana e una struttura efficiente.

L’avanzo prodotto negli ultimi due anni dimostra che il Comune è in grado di affrontare il futuro senza il bonus fusione e questo era un nostro obiettivo primario perché abbiamo sempre saputo che le risorse aggiuntive non sarebbero state per sempre.

Si poteva fare di più? Non penso.

Qualcosa in modo diverso? Con il senno di poi forse si ma davvero credo che abbiamo fatto molto e lo abbiamo fatto nel migliore dei modi possibili.

Ho iniziato questa esperienza come assessore al Bilancio e Società Partecipate, ai Lavori Pubblici e al Personale, poi come Presidente del Consiglio Comunale lavorando sempre, insieme ai colleghi, con dedizione, impegno e onestà.

Mi sento quindi di affermare che posso uscire da questa esperienza a testa alta e che abbiamo comunque scritto un’altra storia.

Ora si profila una nuova opportunità che posso affrontare con sicurezza grazie all’esperienza maturata nei precedenti ruoli e al supporto dei consiglieri che si candideranno nuovamente, portando avanti l’impostazione amministrativa avviata e condividendo con loro la visione del futuro che ci accomuna, senza alcuna influenza di appartenenze politiche che non hanno mai condizionato l azione amministrativa e i rapporti interni del nostro Gruppo, sempre coeso e pronto a affrontare insieme le criticità, ciascuno secondo le proprie competenze.

La mia candidatura a Sindaco è frutto di una riflessione maturata con tutti i colleghi dai quali ho avuto subito una incondizionata fiducia.

La nostra sarà ancora una Lista Civica dove non avranno spazio condizionamenti dei partiti ma proprio per questo saremo capaci di dialogare con tutte le Istituzioni, indipendentemente da chi le guida.

Il dialogo sarà concentrato soprattutto sul territorio, con una collaborazione attiva con le Associazioni e con incontri periodici con la popolazione, ascoltandone le necessità e le proposte.

Spero che gli elettori valutino le persone, le nostre competenze, quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo fare.

Sarò il Sindaco di tutti e dedicherò alcuni giorni ogni settimana per incontrare su appuntamento in Comune o sul territorio chiunque voglia esporre proposte o problematiche non risolte.

Credo che gli elettori sapranno valutare a chi affidare la complessa amministrazione di un Comune che, seppure con pochi abitanti ha un territorio molto esteso e specificità che solo chi ha le origini qui e una consolidata esperienza può capire.

Marcello Danti