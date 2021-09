abetone cutigliano. FDI, ALESSANDRO OLIONI SI DIMETTE DA PRESIDENTE DEL CIRCOLO

Sarà uno dei candidati a consigliere comunale nella lista civica di Marcello Danti

ABETONE CUTIGLIANO. È notizia di questi giorni l’ufficialità dei candidati che vanno a comporre la Lista Civica Un’altra storia— #vivalamontagna a sostegno di Marcello Danti Sindaco per le prossime amministrative del comune di Abetone Cutigliano.

Tra questi nomi anche quello di Alessandro Olioni, già presidente del Circolo di Fratelli d’Italia del Comune: “Ho scelto di candidarmi prima col cuore e poi con la testa, in questi anni ho sempre cercato di dare il mio contributo, oggi ho deciso che era giusto metterci la faccia. Per questo motivo mi trovo nella condizione di dover lasciare la guida del gruppo di Fratelli d’Italia del nostro territorio, un gruppo di amici prima di tutto che verrà oggi rappresentato da Filippo Franchi come commissario pro tempore”.

Così afferma Olioni nel formalizzare le sue dimissioni da Presidente del Circolo di Fratelli D’italia.

Da oggi la guida del partito di Giorgia Meloni ad Abetone Cutigliano sarà di Filippo Franchi, un giovane rappresentante del gruppo che sarà in grado di sostenere e portare avanti la comunità.

