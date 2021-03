abetone-cutigliano. GRUPPO MISTO IN ARRIVO?

Per il momento è previsto solo dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”, integrato di recente durante la seduta consiliare del 12 marzo scorso

ABETONE-CUTIGLIANO. Gruppo misto ad Abetone Cutigliano? Per il momento è previsto solo dal “Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale”, integrato di recente durante la seduta consiliare del 12 marzo scorso.

I consiglieri presenti (6 su 10) assente la minoranza, hanno ritenuto opportuno inserire nel regolamento la previsione del gruppo misto, a carattere residuale, inteso come gruppo nel quale possono confluire i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono più negli altri gruppi costituiti o che non possono costituire un proprio gruppo consiliare per mancanza delle condizioni previste dallo Statuto o dal regolamento.

Il regolamento è così integrato:

I consiglieri che si dissociano dal gruppo di appartenenza, ove non dichiarino di voler aderire ad un gruppo già presente in Consiglio, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni stabilite dallo Statuto o dal presente regolamento, confluiscono nel c.d. “gruppo misto”, gruppo consiliare a carattere residuale che non è subordinato alla presenza di un numero minimo di componenti. Il gruppo misto è ritenuto appartenente alla minoranza consiliare

Qualche consigliere/a che voglia quindi dissociarsi dal proprio gruppo di appartenenza per sopraggiunti dissensi e “mal di pancia vari”?

Questa l’attuale composizione del consiglio

Gruppo di maggioranza

Sindaco: Alessandro Barachini Consiglieri Lista Noi Un’Altra Storia: Andrea Tonarelli,Gabriele Bacci (Assessore), Maurizio Petrucci, Riccardo Bonacchi, Federico Politi, Marcello Danti Gruppo di minoranza

Consiglieri Lista Insieme, Bene Comune: Marco Ceccarelli (subentrato al dimissionario Tommaso Braccesi), Giampiero Danti, Deborah Rossi

Marco Ferrari

