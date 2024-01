abetone cutigliano. I GRUPPI DI MAGGIORANZA SFIDUCIANO IL SINDACO MARCELLO DANTI

Depositata venerdì 19 gennaio la mozione firmata da quattro consiglieri di maggioranza. Il sindaco Marcello Danti: “Mi accusano di non sentirsi coinvolti..Peccato che non abbiano mai risposto negli ultimi sei mesi ai nostri ripetuti inviti a partecipare a riunioni”. “Valuterò se proporre un accordo di programma che potrà coinvolgere tutti, anche la minoranza, dando una scadenza precisa ma è davvero l’ultimo tentativo che posso fare per impedire il commissariamento”

ABETONE CUTIGLIANO. È stata depositata venerdì 19 gennaio all’albo pretorio del comune di Abetone Cutigliano la mozione di sfiducia al sindaco Marcello Danti.

La mozione porta le firme di Andrea Formento, Veronica Scandagli, Andrea Tonarelli e Diego Petrucci. In base al regolamento comunale entro un mese dovrà essere convocato il consiglio comunale per la sua votazione. Immediata la reazione del primo cittadino nei confronti dei consiglieri del gruppo consiliare “Un’altra storia” e “Il presente per il futuro”” rappresentanti dei gruppi di maggioranza che con tale atto — secondo Danti — hanno dimostrato “di non avere quel senso di responsabilità che invece ha sempre caratterizzato la minoranza”.

“Gli ostacoli più grossi – ha spiegato lo stesso Danti in un post su facebook — si sono rivelati proprio i progetti più importanti, il Rondò Priscilla per Cutigliano e il Palazzetto polifunzionale dello sport e auditorium per Abetone, definiti uno spreco di denaro pubblico, cattedrali nel deserto, strutture troppo difficili da gestire. Eppure erano nel programma elettorale ma forse qualcuno pensava di utilizzarli a fini propagandistici prendendo in giro gli elettori”.

“Mi spiace di non poter portare a termine i progetti e non poter sistemare quello che era stato lasciato in sospeso dalla precedente amministrazione che, pur avendo importanti idee, non è riuscita poi a realizzarle disperdendosi in comizi in Consiglio e post su Facebook: il nuovo assetto della piazza di Abetone aspetta ancora le autorizzazioni necessarie, il sistema di innevamento (2mln €) era stato lasciato lì da parte con i costi che lievitavano, la Circolare della Montagna era solo una bella idea sulla carta che Maurizio Petrucci stava ora realizzando”.

“Nelle motivazioni della sfiducia leggo che si sono sentiti poco coinvolti” aggiunge il sindaco: “Peccato che non abbiano mai risposto negli ultimi sei mesi ai nostri ripetuti inviti a partecipare a riunioni.

Anche prima di arrivare alla sfiducia, giusto qualche giorno fa, li ho invitati a un confronto diretto e non via WhatsApp, confronto rifiutato”.

“Valuterò se proporre un accordo di programma che potrà coinvolgere tutti, anche la minoranza, dando una scadenza precisa ma è davvero l’ultimo tentativo che posso fare per impedire il commissariamento. Credo che mi siano riconosciuti da tutti una notevole capacità di mediazione, rispetto per il prossimo, equilibrio e comportamento inappuntabile in ogni situazione. Se mi sarà possibile concludere l’accordo proposto cercherò di andare avanti fino alla scadenza che ci daremo, altrimenti gli elettori eleggeranno un altro sindaco. Grazie a chi mi ha seguito e anche a chi mi ha criticato sempre con rispetto” conclude.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]