abetone cutigliano. IL 26 MARZO CONSIGLIO COMUNALE

Piano rurale e piano operativo in approvazione

ABETONE CUTIGLIANO. Venerdì 26 marzo 2021 alle 16 si terrà il consiglio Comunale in videoconferenza, possibile comunque la partecipazione in presenza per Giunta e Consiglieri.

Esclusa invece la presenza del pubblico.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni della presidenza e della giunta Piano del turismo rurale sostenibile del territorio dei comuni dell’Appennino pistoiese – approvazione Adeguamento del piano operativo approvato con delibera del consiglio comunale di Cutigliano n. 65 del 22/12/2016 agli esiti della conferenza paesaggistica regionale di conformazione al Pit –Ppr e conseguente approvazione definitiva ai sensi dell’art. 19 l. R. 65/2014

