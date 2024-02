abetone cutigliano. LA DESTRA HA FALLITO PER DUE VOLTE, ITALIA VIVA: I CITTADINI MERITANO DI MEGLIO

Dopo la sfiducia al sindaco e il commissariamento del Comune Italia Viva Montagna Pistoiese è pronta a far parte della partita delle prossime elezioni amministrative

ABETONE CUTIGLIANO. Quello a cui abbiamo assistito durante il consiglio con la sfiducia del Sindaco di Abetone Cutigliano è stato il punto finale delle peggiori aspettative che avevamo sulle vicissitudini dell’amministrazione uscente.

Un progetto targato Fratelli D’Italia, che ha portato il giovane comune nato nel 2017 a concludere anzitempo le prime due amministrazioni avute. La destra porterà per sempre sulle proprie spalle la responsabilità storica di aver fallito per ben due volte, abdicando al ruolo conferito dai cittadini del comune che dovranno, a questo punto, chiedere conto.

Purtroppo per Tutti, i fatti hanno dimostrato che le ex maggioranze non sono state in grado di esprimere una classe dirigente ed amministrativa all’altezza delle sfide. Grandi progetti e grandi visioni miseramente naufragati in divisioni e personalismi, ben emersi nel seguitissimo Consiglio del 13 febbraio, che al contrario hanno trascinato il territorio in un pantano dal quale sarà molto complicato risalire.

Un esempio su tutti è quanto accaduto con il bonus fusione, che è stato, a detta dei protagonisti, malamente utilizzato, lasciando il territorio senza nessuna opera caratterizzante o di prospettiva, nessun progetto completamente realizzato. Un fallimento, chiaro, netto, oggettivo senza riserve.

Di fronte a questo dramma che nessuno si meritava, la risposta non è e non può essere in chi evoca e fa campagna elettorale sulla scissione e il ritorno ai due comuni precedenti, oggettivamente irrealistica, ma, al contrario, riteniamo che si debba valorizzare future e diverse articolazioni degli enti locali, anche in vista dei prossimi obblighi legislativi legati all’associazione dei servizi nei comuni con pochi abitanti.

Come Italia Viva vogliamo dire la nostra nella partita delle elezioni di giugno, partendo dai progetti, aperti al dialogo con le altre forze civiche e politiche senza personalismi e populismi, che hanno già fin troppo caratterizzato il dibattito degli ultimi mesi; Abetone e Cutigliano meritano di meglio.

I riformisti ci sono, e fortunatamente hanno un progetto per provare a recuperare questo scempio amministrativo e politico Targato Destra.

Italia Viva Montagna Pistoiese