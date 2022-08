abetone cutigliano. LA MONTAGNA PISTOIESE RIPARTE CON LA SAGRA DI MEZZESTATE

Dopo lo stop causato dalla pandemia torna una delle iniziative più attese del territorio con stand, attività, musica e molto altro

ABETIONE CUTIGLIANO. Nel Comune di Abetone Cutigliano torna, dopo lo stop forzato dell’emergenza sanitaria, una delle iniziative più conosciute della montagna pistoiese: la Sagra di Mezzestate di Cutigliano, giunta quest’anno alla sua 48esima edizione.

Ogni anno la manifestazione si tiene nella settimana a cavallo del santo patrono di Cutigliano, San Bartolomeo, che si festeggia il 24 agosto, con un programma ricco di eventi.

Quest’anno si partirà proprio nella giornata del 24 per poi proseguire fino alla domenica 28: cinque giornate nelle quali il Piazzale Sant’Antonio, sottostante la piazza principale del paese, si trasforma e i 45 box auto diventano dei veri e propri stand con prodotti tipici del territorio, abbigliamento, prodotti per la casa e il punto ristoro. E non solo: ogni sera, sul palco centrale, ci saranno musica e esibizioni per tutti!

I pomeriggi da mercoledì a sabato saranno accompagnati dalla musica di Radio Bruno.

L’organizzazione della sagra di mezzestate è a cura dei volontari della Pro Loco Cutigliano con la partecipazione di Ferrari Club, Gruppo Studi Alta Val di Lima, Gruppo Alpini, Studio Ginnico, DSide Studio, Centro Commerciale Naturale di Cutigliano, Confcommercio e con il patrocinio del Comune di Abetone Cutigliano.

Non perdervi inoltre la settimana di Ferragosto in montagna con tantissimi eventi su tutto il territorio come la sagra del tortello al Melo, la scarpinata del Fattucchio nella Valle del Sestaione, lo spettacolo di Alessandro Paci a La Doganaccia e la Camminata di San Bartolomeo del 24 agosto!

L’appuntamento con la Sagra di Mezzestate si inserisce all’interno del programma estivo di Abetone Cutigliano Città Toscana dello Sport, che si caratterizza per tutta una serie di eventi che vanno ben oltre il comparto sportivo, a dimostrazione che il turismo odierno è trainato dalla capacità di fare sinergia tra i diversi settori e le varie associazioni. Così l’ultimo giorno della Sagra farà da sfondo anche per l’attesissimo Abetone Dynamo Trail, gara di corsa in montagna in semi-autosufficienza con percorso in ambiente appenninico, giunta quest’anno alla sua 11a edizione.

L’iniziativa avrà luogo domenica 28 agosto, e avrà una lunghezza di circa 17 km per il percorso lungo e di 7 km per il percorso corto con un dislivello positivo rispettivamente di circa 1.500 metri e 500 metri.

Per la partecipazione alla corsa lunga è necessaria esperienza di montagna, ottimo allenamento, abbigliamento adeguato ad una temperatura che può andare da 0 a 30 gradi. Il percorso breve, viceversa è alla portata di tutti e non presenta difficoltà maggior rispetto ad una normale camminata . L’evento sportivo è organizzato da Il Pool Firenze e inserito nel calendario del Comitato Uisp di Pistoia e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al Dynamo Camp.

