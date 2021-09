abetone cutigliano. “LE POLEMICHE SONO FRUTTO DI UNA MERA STRATEGIA DI CAMPAGNA ELETTORALE..”

La lista “Un’altra storia#vivalamontagna” risponde a “Il paese che vogliamo”

ABETONE CUTIGLIANO. [a.b.] “L’approvazione di un progetto in soprintendenza non rappresenta un passaggio estemporaneo da campagna elettorale ma una tappa fondamentale di un percorso che dura mesi ed in alcuni casi anni”.

Così la risposta di “Un’altra storia #vivalamontagna”, la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Marcello Danti alle parole di “Il paese che vogliamo”, la lista che appoggia Davide Costa.

“È frutto del lavoro di tutti noi e dell’impegno in consiglio comunale.

Le polemiche accese in questi giorni sono invece frutto di una mera strategia da campagna elettorale alla quale non vogliamo dare peso”.

“Quello che conta per noi — continua il comunicato — sono i fatti e quindi l’approvazione di ben quattro progetti promossi dall’attuale amministrazione: chi avesse anche una minima esperienza amministrativa saprebbe bene infatti che il passaggio in soprintendenza avviene alla fine di un percorso lungo e tortuoso e l’approvazione dei progetti su Rondo Cutigliano – Auditorium Abetone- Via di Pellega – area camper a Pian di Novello dovrebbero essere accolti con piacere.

Per chi vuol bene al nostro territorio queste sono solo belle notizie.

La propaganda, al contrario, in queste circostanze non fa bene a nessuno ed è sintomo di improvvisazione e malafede”.

“Il nostro buongoverno è stato un’altra storia anche su questo piano:

Noi facciamo i progetti e li facciamo approvare prima dalla sovrintendenza per non tenere ferme risorse, loro continuano a proporre progetti su cui la sovrintendenza continua a dire no e tengono ferme risorse vitali per la comunità impedendo sviluppi che potrebbero portare benefici enormi.

Basti ricordare che la provincia di Pistoia ha a disposizione oltre 7 milioni di euro per il nostro comune che sono bloccati da anni”.