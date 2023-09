abetone cutigliano. MIGRANTI, FRATELLI D’ITALIA ALZA LA VOCE!

“Il nostro territorio ha già fatto la sua parte”

ABETONE CUTIGLIANO. Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano dice no all’arrivo di nuovi migranti sul territorio comunale in considerazione del fatto che la montagna ha già ampiamente dato; si ricordi su tutto la vicenda del Riva di Abetone che per anni ha ospitato un numero abnorme di immigrati rispetto alla popolazione — così Filippo Franchi e Alessandro Olioni rappresentanti del circolo della montagna.

“La maggioranza che governa il Comune — aggiunge il capogruppo Andrea Tonarelli — ha sempre manifestato il suo netto no al sindaco rispetto alla proposta di accogliere nuovi migranti ed è pertanto necessario che il sindaco rispetti le decisioni collegiali della maggioranza che lo sostiene”.

Gli fa eco il consigliere Presidente del Consiglio Diego Petrucci: “ricordo al mio arrivo da sindaco la presenza di migranti in un numero eccessivo rispetto alle comunità che li ospitava, nel territorio di Abetone a fronte di circa 700 abitanti c’erano oltre 100 richiedenti asilo; ed in punta di piedi senza fare rumore, ma impugnando le leggi in particolare quelle sanitarie riuscimmo a chiudere quel centro che adesso è una delle strutture ricettive più belle e più interessanti del Comune, sarebbe davvero difficile ripartire da capo”.

