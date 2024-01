abetone cutigliano. “PER NOI IMPENSABILE ACCETTARE ACCORDI DI QUALUNQUE TIPO”

Il gruppo consiliare Il Paese che vogliamo Abetone Cutigliano interviene sulla sfiducia al sindaco Danti

ABETONE CUTIGLIANO. Come previsto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, depositata il 19 gennaio, certifica la frattura insanabile all’interno della maggioranza. Un’amministrazione durata 27 mesi, buona parte dei quali trascorsa a litigare, fatto che ha portato alla paralisi dell’azione amministrativa.

Abbiamo mantenuto in questi mesi un atteggiamento critico ma responsabile.

Tuttavia la coerenza, che per noi è valore imprescindibile, ci impedisce di cogliere l’invito a sedere nei posti che qualcuno della maggioranza ha scelto di abbandonare.

Ci siamo candidati con un programma diverso da quello delle forze che sostenevano l’attuale sindaco ed è quindi per noi impensabile accettare accordi di qualunque tipo, che finirebbero per snaturare la nostra visione del Paese che vogliamo.

Ringraziamo comunque il sindaco per la stima dimostrata in più occasioni nei nostri confronti, apprezzandone le qualità umane, l’atteggiamento sempre pacato e mai fuori luogo.

[il paese che vogliamo abetone cutigliano]