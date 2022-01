abetone cutigliano. PNRR, IL COMUNE PARTECIPI AL BANDO “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI”

ABETONE CUTIGLIANO. Il gruppo consiliare “Il paese che vogliamo” attraverso il capogruppo Davide Costa e il consigliere Leonardo Corsini, ha presentato una mozione in consiglio comunale. “Per tale misura — spiegano Costa e Corsini — è previsto all’interno del PNRR per la Toscana uno stanziamento di 24 milioni di euro. Visto che il Comune di Abetone Cutigliano presenta un importante borgo storico, e che a oggi non risultano iniziative dell’Amministrazione comunale per far partecipare il borgo storico di Cutigliano al bando ‘Attrattività dei borghi storici’, abbiamo chiesto all’Amministrazione di mettere in campo tutte le iniziative possibili per partecipare a tale misura, per la quale c’è tempo fino al prossimo 15 marzo.