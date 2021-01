abetone cutigliano. RISCHIO VALANGHE: STOP A CIASPOLATE, ESCURSIONI SULLA NEVE E SCI ALPINISMO

Chiusura del territorio comunale fino a domenica 10 gennaio

ABETONE CUTIGLIANO. [M.F.] Stop a ciaspolate,escursioni sulla neve e sci alpinismo

Lo stabilisce l’ordinanza n.2, firmata oggi 4 gennaio dal sindaco di Abetone Cutigliano Alessandro Baracchini, per rischio valanghe.

L’ordinanza è valida su tutto il territorio comunale fino a domenica 10 gennaio compresa.

ORDINANZA 2 DEL 4 GENNAIO 2021

Viste le condizioni del manto nevoso, caratterizzato da cumuli creati dalle intense precipitazioni nevose che interessano il territorio comunale.

Visto il Bollettino odierno di Previsione Neve e Valanghe del Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri, che indica attualmente un grado MARCATO 3 in aumento, per le precipitazioni nevose previste ed in corso sul Comprensorio.

Preso atto che si rendono necessari e urgenti per ragioni di pubblica e privata incolumità nonché di sicurezza, la chiusura a qualsiasi attività escursionistica, comprese attività di sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, in pista o fuori pista sulle aree sciabili e della frequentazione in montagna in ambiente innevato per pericolo valanghe.

Ritenuto opportuno al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza disporre il divieto sul tutto il territorio comunale su suolo innevato dalla data odierna fino al 10.01.2021.

[…]

ORDINA

La chiusura temporanea in tutto il territorio comunale su suolo innevato di qualsiasi attività escursionistica, sci alpinismo, ciaspolate e altre attività sportive e del tempo libero, a causa di rischio valanghe marcato 3 in aumento dalla data odierna e fino al giorno 10.01.2021 compreso.

[…]

ordinanza di divieto sciaspolate e sci alpinismo