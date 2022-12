abetone cutigliano. TORNANO LE CELEBRAZIONI PER “UNA VITA PER LA MONTAGNA“

Giovedì 8 dicembre sarà assegnato il Memorial Gaetano Coppi

ABETONE CUTIGLIANO. La montagna toscana si prepara ad iniziare una nuova stagione e lo fa riprendendo il Memorial Gaetano Coppi, premio “Una vita per la Montagna” che viene dato a un personaggio il cui operato abbia aggiunto valore alla promozione del territorio montano e che ricorda il compianto ed illuminato presidente della Federazione italiana sport invernali dal 2000 al 2006.

Quest’anno la cerimonia si svolgerà l’8 dicembre nei locali della palestra di Abetone e vedrà due premiati, un cittadino del Comune di Abetone Cutigliano e uno proveniente da altra residenza. Per la prima categoria il premiato sarà Luciano Seghi, vincitore di tre titoli italiani e della Coppa Nebrun, azzurro negli anni 1962-63‬; mentre per la seconda Lino Zani, maestro di sci, alpinista, per anni Consulente del Ministero per gli Affari Regionali in materia di Montagna.

Un terzo premio verrà consegnato alla memoria di Zeno Colò, che verrà ritirato dal nipote Francesco Serarcangeli, in occasione del 70° anniversario della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Oslo, ricorrenza che verrà celebrata anche con l’apposizione di una targa al Museo dello Sci di Abetone, nato per valorizzare le risorse ambientali, artistiche e culturali della montagna pistoiese.

Alle celebrazioni parteciperanno il Presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, il consigliere regionale Diego Petrucci, il sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti e l’assessore al turismo del Comune di Abetone Cutigliano Andrea Formento.

Saranno come sempre presenti i figli di Coppi, Stella e Nicola e il presidente del premio Franco Frattini.

Il premio “Una Vita per la Montagna” Memorial Gaetano Coppi è parte delle manifestazioni del calendario dell’anno di Abetone Cutigliano Città Toscana dello Sport 2022, sotto l’egida del Consiglio Regionale della Toscana.

[cittàtoscanadellosport2022]