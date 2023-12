abetone cutigliano. TRAGEDIA DOPO CENA. CADE, SBATTE LA TESTA E MUORE

Loreno Bacci, 76 anni, era andato a lavare le pentole nel vicino torrente dopo una cena nel capanno della squadra di caccia Alto Lima. Era il padre del vicesindaco Gabriele Bacci. Le condoglianze dell’amministrazione comunale

ABETONE— CUTIGLIANO. Un fine anno funestato da una “terribile notizia”. Ieri dopo cena nella zona di Ponte Sestaione, nel comune di Abetone Cutigliano a seguito di un banale incidente ha perso la vita Loreno Bacci, 76 anni. Con gli amici e la squadra di Caccia Alto Lima.si trovava in un capanno di montagna e al termine della cena era andato a lavare le pentole in un vicino torrente quando, forse a causa del terreno scivoloso ha perso l’equilibrio battendo violentemente la testa.

Nonostante l’intervento tempestivo da parte dei soccorritori, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, l’uomo ha subito un trauma cranico risultato fatale. Una morte improvvisa che sya destando grande commozione sulla montagna Pistoiese.

Loreno era il padre del vicesindaco del comune di Abetone Cutigliano Gabriele Bacci a cui stanno giungendo in queste ore numerosi attestati di condoglianze. Primo fra tutti quello del sindaco Marcello Danti e dell’amministrazione comunale di Abetone Cutigliano. “Un banale incidente ha portato via alla famiglia un punto di riferimento vitale e importante. L’amministrazione comunale si stringe attorno a Gabriele e ai familiari in un abbraccio comunque non può essere sufficiente a lenire il terribile dolore”.

Condoglianze per la prematura scomparsa di Loreno Bacci sono state espresse alla famiglia e agli amici e alla squadra di Caccia Alto Lima anche da Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano: “Un momento di straziante dolore per la perdita di un uomo buono, un esempio di marito, di padre e di nonno” e dal gruppo di opposizione Abetone Cutigliano Il paese che vogliamo.