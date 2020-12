abetone cutigliano. ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL 2020

Lunedì 30 dicembre 2020 alle ore 16

ABETONE CUTIGLIANO. Lunedì 30 dicembre 2020 alle ore 16 è convocato il Consiglio Comunale di Abetone Cutigliano.

La seduta si terrà in videoconferenza: possibile la partecipazione in presenza per Giunta e Consiglieri con il rispetto delle norme relative al distanziamento, esclusa la partecipazione del pubblico.

Odg Consiglio Comunale Abetone Cutigliano del 30.12.2020

[fonte comune di abetone cutigliano]