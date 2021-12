ABETONE, VALANGA, IL SINDACO: NON RISULTANO NÈ FERITI, NÈ VITTIME

La conferma della polizia di Pistoia: “Nessun disperso”. Giani: “Seguiamo evolversi della situazione. Vicinanza alla comunità”

ABETONE – CUTIGLIANO. Le operazioni di verifica da parte del soccorso alpino e degli uomini della Guardia di Finanza e dei Vigili del fuoco hanno escluso la presenza di persone coinvolte nella valanga verificatasi stamani sulla Montagna Pistoiese in zona Lago Nero.

“La valanga – ha precisato l’assessore del comune di Abetone Cutigliano Andrea Formento – è avvenuta assolutamente al di fuori del comprensorio sciistico”.

“Dalle prime verifiche – ha aggiunto il sindaco Marcello Danti – non risultano né feriti né vittime. La valanga c’è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza, non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista”.

Il sindaco si è consultato anche con la protezione civile. Al Soccorso Alpino risultavano persone coinvolte.

Conferme arrivano anche dalla polizia di Pistoia: nessuna vittima “Da ultimi accertamenti anche con ausilio personale specializzato soccorso in montagna della Polizia di Stato si rappresenta che non risulta alcun disperso a seguito della valanga di questa mattina sull’Abetone”.

“Seguiamo attentamente l’evoluzione della situazione e restiamo pronti, come sempre, a dare il nostro contributo attraverso la Protezione civile regionale, qualora si presenti la necessità. Ci confortano gli ultimi aggiornamenti che escludono il coinvolgimento di persone”. Lo dichiara il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani riguardo alla valanga che si è staccata in località Lago Nero sull’Abetone. “In questo momento, in cui sono impegnati uomini e mezzi addetti alle attività di soccorso e bonifica – aggiunge Giani – esprimo la mia personale vicinanza e quella della Regione Toscana ai territori e alle comunità interessate dall’evento”.