ABITARE, INCONTRO CON ANDREA STAID E MAURO GAROFALO

Venerdì 24 marzo al Circolo Garibaldi su iniziativa de Il sole per tutt in collaborazione con la libreria Fahrenheit 451

PISTOIA. Il prossimo 24 marzo al Circolo Garibaldi parleremo di Abitare in un tempo che pone sempre più la questione della casa, in ogni sua accezione. Casa planetaria, casa fra gli umani, casa per chi è costretto a fuggire, per chi migra, per chi cerca un nuovo (o antico) equilibrio con la terra — casa in cui abitiamo e le cui porte possiamo decidere di aprire.

Avremo due ospiti d’eccezione che siamo davvero felici di incontrare.

Lo scrittore Mauro Garofalo, che nel suo libro più recente, L’ultima foresta, uscito per Aboca Edizioni, affronta il tema dei migranti durante il cambiamento climatico e ci conduce nell’ultima foresta planiziale d’Europa.

L’antropologo Andrea Staid, autore del saggio La casa vivente, pubblicato pochi anni fa da Add editore, che affronta la questione della casa in modo radicale; e del libro Essere natura, Utet edizioni, per ripensare il nostro rapporto con il mondo in cui siamo immersi e che è il nostro stesso corpo maggiore.

Prima dell’incontro ci sarà un’apericena al costo popolare di 10 euro, preparata dal Circolo. Indispensabile prenotare.

[il sole per tutt]