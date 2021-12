ABROGANDO LA LEGGE MARSON REGALANO IL TERRITORIO ALLA SPECULAZIONE EDILIZIA

Addio paesaggio toscano. Rifondazione Comunista di Pistoia critica nei confronti della proposta di legge 59 approvata dal Consiglio Regionale a larga maggioranza

PISTOIA. Vogliono colpire al cuore l’interesse collettivo in ambito urbanistico ed edilizio, per dare ai privati “forti” la possibilità di avere mano libera, approfittando della debolezza dei Comuni, con le casse vuote e spesso impossibilitati a dare le risposte sociali che la crisi che stiamo attraversando necessiterebbe. Questo l’intento di fondo della sciagurata proposta di legge 59 approvata nei giorni scorsi dal Consiglio Regionale a larga maggioranza (PD e Italia Viva a favore, con la benevola astensione del centrodestra). Un obiettivo che si raggiunge andando a sconquassare (esattamente, perché “modificare” non renderebbe l’idea) la L.R. 65 definita la “Legge Marson”, cioè la normativa cardine sul governo del territorio a livello regionale.

Una legge approvata nel 2014 dopo un lunghissimo lavoro istruttorio, che fu contrastata (unitamente al “gemello” Piano Paesaggistico Regionale) da ogni potere forte di sorta e dai suoi referenti politici e istituzionali. Ora, siamo arrivati ad una proposta di legge dei “guastatori” di Italia Viva, con la quale i medesimi si vantavano di voler rottamare la legge 65, in nome della semplificazione e nella sostanza della deregulation, con la scusa di velocizzare gli interventi. Insomma, il solito refrain della destra politica.

Il PD ha subito sposato lo spirito della proposta – magari timoroso di non farsi superare a destra da IV, o comunque di non perdere le grazie dei vari potentati locali che da una deregulation in ambito edilizio e urbanistico si aspettano molto – approvando la proposta di modifica in questione: con essa si mettono in discussione il ruolo programmatico della Regione e il complesso della cogenza delle norme della L.R. 65 in merito ai piani operativi comunali; inoltre, si apre a più volumetrie e più frazionamenti edilizi, con lo stravolgimento della normativa e l’impossibilità per i Comuni di affrontare le difficoltà nel gestire adeguatamente le domande che arrivano negli uffici.

Purtroppo, nessuno ha sostenuto la necessità di investire in questi anni sulla qualità delle risorse umane per fronteggiare queste (prevedibili) esigenze e difficoltà. E soprattutto, così si marginalizza la programmazione urbanistica sovra comunale e regionale, colpendo un uso armonico del governo del territorio e mettendo i Comuni in un ruolo di fatto di sudditanza di fronte a pretenziosi poteri forti, portatori di interessi particolari e non dell’interesse generale.

Esattamente il contrario di cosa servirebbe, cioè una forte regìa pubblica a salvaguardia del territorio.

È così che in Regione intendono ridurre le disuguaglianze sociali acuite dalla pandemia e la tanto sbandierata conversione ecologica? È questa la nuova base programmatica con cui il PD si presenta alle elezioni comunali di Pistoia?

La Segreteria Provinciale di Pistoia del Partito della Rifondazione Comunista