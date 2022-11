ACADEMY A.C. PERUGIA IN CAMPO A PAPERINO

Ieri si è svolto un quadrangolare con le società toscane affiliate al club professionistico umbro

PRATO. Si è svolto martedì 1° Novembre il torneo ’Academy Cup Toscana” che ha visto scendere in campo al Comunale di Paperino le società toscane affiliate all’A.C. Perugia, club professionistico la cui prima squadra milita in Serie B. asd p

Il quadrangolare, riservato alla categoria Pulcini 2012, ha coinvolto i padroni di casa del Paperino San Giorgio, i pistoiesi della Virtus Bottegone, gli aretini del Bibbiena ed i senesi dell’Asta 2016.

Dopo le prime partite del mattino gli atleti, gli staff tecnici ed i genitori hanno condiviso un momento conviviale presso il Circolo di Paperino per poi tornare in campo nel pomeriggio per le gare finali e le successive premiazioni.

“Un clima di festa, sportività e gioia — commenta il D.T. del PSG, Andrea Bonfiglio — che serve a mantenere salde le radici sociali del calcio dilettantistico, soprattutto a livello giovanile”.

“Siamo contenti del successo che ha avuto la manifestazione — sottolinea il Presidente del PSG, Sauro Pratesi ¯ che speriamo di replicare già a Febbraio quando ospiteremo anche le società professionistiche nel tradizionale ‘Torneo di Carnevale’ che ritornerà dopo due anni di stop forzato a causa del covid”.

