accoglienza così-cosà. PROSEGUE IL PROCESSO AL CONSORZIO ASTIR, MA I TESTIMONI CONFERMANO LE TESI DELL’ACCUSA: POCO CIBO, POCA IGIENE E FREDDO NEI LOCALI DEGLI OSPITI

A distanza di tre anni dall’arresto di Loretta Giuntoli e dall’avvio dell’inchiesta, lo scorso 22 dicembre c’è stata una nuova udienza del processo al Consorzio Astir

PRATO. Quale imputata residuale (gli altri due, Baldini e Pintus, hanno preferito il rito abbreviato) la presidente Loretta Giuntoli è sempre stata presente in aula accompagnata dai suoi legali Pier Nicola Badiani e Guido Giovannelli.

Dopo tre anni (l’arresto è del 28 dicembre del 2018) la ex presidente – diméssasi, come scrisse e sottolineò l’avvocato Giovannelli, ma solo per motivi tuzioristici – segue il processo molto attenta ai presenti.

Il dibattimento ha avuto séguito con l’escussione di alcune testimonianze di collaboratori interni ed esterni al Consorzio Astir che, con un gruppo di cooperative associate (tra le quali è risultata coinvolta anche la Pane & Rose, riaffiorata nelle malversazioni al Comune di Agliana, sotto l’assessorato della vicesindaca Luisa Tonioni, già dipendente di detta cooperativa) nate in vario modo per favorire l’accoglienza dei migranti e dei clandestini nell’area pratese.

Le testimonianze sono state fino a ora, convergenti e confermative delle tesi della pubblica accusa. Di particolare rilievo è stata quella della docente esterna che si occupava dell’insegnamento della lingua italiana: anch’essa ha confermato numerosi episodi di cattiva conduzione dei locali, con sporcizia diffusa, problematiche nella distribuzione dei pasti (che erano insufficienti per quantità e qualità) e carente riscaldamento delle strutture e, non ultima, la mancanza di igiene degli ospiti.

Uno di questi, Iacuma Gens, anziano e senza alcun riferimento sul territorio, è stato ricordato per come venne ospitato già dal 2017 nel sottotetto del Cas di Poggio a Caiano, pagando una somma di circa 120 euro al mese che andavano conferite nella cassa comune per il gruppo degli ospiti: la testimone, risponde al Pm che non aveva contezza della irregolarità nella gestione di questo ospite, trovandosi impegnata nel sopperire alla contingente e prevalente conduzione degli altri ospiti (circa un quindici/venti soggetti), tenuti in modo precario e con varie problematiche legate all’igiene, al servizio di lavanderia e alimentare.

In pratica gli “accolti” dovevano non di rado mangiare acquistando il cibo in proprio con il pocket money di pochi euro giornalieri. Le doglianze degli ospiti erano riportate dai dipendenti ai dirigenti del Cas, che poi le riferivano alla Giuntoli, senza però avere una soluzione adeguata a tutti i problemi.

All’udienza del 22 dicembre non era presente l’Avvocatura distrettuale dello Stato che dovrebbe rivendicare gli eventuali risarcimenti per le “casse pubbliche” fatte oggetto di indebiti pagamenti per servizi parzialmente erogati e in violazione delle convenzioni stipulate.

Prossima udienza il 19 gennaio ore 11 Aula Alessandrini, Tribunale di Prato. E noi ci saremo.

