ACCOGLIENZA MIGRANTI, CERDINI (LEGA): I BUONI DIANO L’ESEMPIO

Sul problema dei migranti ospitati a Vicofaro la proposta del capogruppo consiliare della Lega di Pistoia

PISTOIA. Il capogruppo della ‘Lega Salvini Premier Cinzia Cerdini scrive:

Considerato che ognuno di noi ha ben chiaro che i residenti di Vicofaro non possono più sopportare la situazione creata dalla scellerata pseudo accoglienza di Biancalani,

Preso atto che aver lasciato, giorno e notte, le porte aperte ha fatto entrare bravi ragazzi ma anche giovani spacciatori, portatori di malattie, topi e piccioni.

Ritenuto che gli abitanti della zona abbiano diritto di vivere una vita tranquilla, in un quartiere dignitoso ma, soprattutto, di non essere additati come razzisti,

Si fornisce il documento in allegato per agevolare tutte quelle persone appartenenti alla categoria dei buoni, per fare richiesta, presso le autorità preposte, di poter ospitare, sfamare, vestire, educare il numero di migranti che ritengono opportuno richiedere.

Cordiali saluti

Cinzia Cerdini

Capogruppo Lega Salvini Premier