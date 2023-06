ACCOLTELLAMENTO VICINO AL CENTRO STORICO, OVATTONI (FDI): “SERVONO MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ CHE AVANZA INDISTURBATA”

“È ora che l’assessore alla sicurezza la smetta di pensare solo alle piste ciclabili e che si dedichi alle problematiche che stanno rendendo sempre più degradata ed invivibile la nostra città”

PRATO. Un altro violento fatto di sangue si ripete a Prato, a due passi dal centro storico. Stavolta l’episodio riguarda l’aggressione avvenuta con un machete ai danni di un cittadino marocchino. La vittima è rimasta ferita alla fronte e su un braccio con il quale cercava di difendersi dai colpi sferrati dall’altro. Così esordisce Patrizia Ovattoni, consigliera di FDI, che torna nuovamente a sollevare la situazione fuori controllo a Prato.

Sono anni — prosegue Ovattoni — che sto sottolineando all’assessore Leoni che occorrono misure urgenti per far fronte alla pesante insicurezza presente nel territorio pratese. Nonostante ciò vediamo che l’assessorato alla sicurezza continua ad occuparsi esclusivamente di piste ciclabili come se Prato fosse una città sicura. Per non parlare poi del sindaco il quale, oltre ad essere palesemente assente, ricordo che liquidò il problema sicurezza sostenendo che sono solo percezioni.

Ci vuole un maggiore e migliore impiego della Polizia Municipale sul piano della sicurezza urbana — precisa la consigliera di FDI.

Tra l’altro è da tempo che sto proponendo alla Giunta comunale l’istituzione di un nucleo speciale in seno al Corpo di Polizia Municipale che operi sia in centro che nelle periferie, oltre che maggiori controlli delle pattuglie dispiegate sul territorio — conclude la nota di Patrizia Ovattoni.

Patrizia Ovattoni

Consigliere FDI