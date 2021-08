acqua cheta. L’ASSOCIAZIONE DEDICA LA VETRINA DELLA PROPRIA BOTTEGA AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DELLA GKN

La Bottega del commercio equo e solidale aderisce alla mobilitazione dei lavoratori dell’azienda di Campi Bisenzio. La ”lettera aperta” del coordinamento delle botteghe e delle associazioni del Commercio Equo e Solidale della Toscana

PISTOIA. Da ieri, venerdì 13 agosto, sulla vetrina della bottega del commercio equo e solidale L’Acqua Cheta di via della Madonna 50 campeggia uno striscione di adesione alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici della GKN di Campi Bisenzio.

Il cartello, visibile a tutti i passanti, unisce uno degli slogan propri del commercio equo e solidale “un altro mondo è possibile”, ora attualizzato con l’aggiunta “ed ora urgente, necessario e inderogabile” con quello coniato dai lavoratori e dalle lavoratrici della fabbrica “#Insorgiamo”.

Le ragioni di questa adesione sono spiegate nella lettera aperta che il Coordinamento delle botteghe e delle associazioni del Commercio equo e solidale della Toscana, che raccoglie tutte le realtà del commercio equo e solidale della regione, tra cui dunque anche l’associazione L’Acqua Cheta di Pistoia, ha scritto ai dipendenti dell’azienda campigiana:

“Sotto il Coordinamento delle botteghe e delle associazioni del commercio equo e solidale della Toscana vi sono oltre 20 realtà dislocate in tutte le province della nostra regione, che quotidianamente propongono un’alternativa all’attuale modello di sviluppo: sosteniamo – si legge nella lettera – un’economia sana e un mercato nazionale ed internazionale fondato sulla centralità delle persone e delle comunità, rispettoso dei diritti dei lavoratori, dei consumatori e dell’ambiente.

Sosteniamo un commercio alternativo che riteniamo possa e debba sovvertire le dinamiche di ingiustizia e di sfruttamento imposte ovunque nel mondo dalle multinazionali e non solo. Pensiamo dunque che la vostra mobilitazione sia perfettamente in linea con quello che è il nostro impegno e per questo ci sentiamo in dovere di offrirvi, se lo ritenete, il nostro supporto, non solo a parole attraverso questa lettera, ma anche nel concreto, mettendo a disposizione sia i nostri canali social, che le nostre “botteghe del mondo” per ospitare e divulgare il vostro materiale informativo.

C’è uno slogan che, come commercio equo e solidale, ci appartiene in particolar modo: è “un altro mondo è possibile”. Da oggi a questo slogan aggiungiamo il vostro #insorgiamo, con l’augurio e la promessa che risuoni come un invito all’impegno e alla mobilitazione, ciascuno sul proprio territorio, per un mondo più giusto, che oggi appare urgente, necessario, inderogabile”.