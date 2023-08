ACQUE SPA, INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE NEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto sarà sospesa l’erogazione idrica in alcune strade

PIEVE A NIEVOLE —MONSUMMANO. Acque comunica che, per un intervento urgente di riparazione sulla rete idrica nel comune di Pieve a Nievole, dalle ore 23 di giovedì 3 alle ore 3 di venerdì 4 agosto si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Francesca Nord, Tasso, Vergaiolo, Colonna, Togliatti, Milano, della Libertà, Como, Venezia, Ancona, Padova, Rimini, Aquila, Fra Carlo, Donatori del Sangue, Cosimini, Toselli, del Poggetto e limitrofe, Ribocco (nel comune di Monsummano Terme), viale Minnetti, nelle località Colonna e Panzana.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

[acque spa]