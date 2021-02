acquerino. RIFUGIO DEL FAGGIONE: AFFIDATI I LAVORI EDILI

Saranno effettuati dall’impresa 2Mg Srl di Pistoia. Realizzerà: due tettoie, un muro in pietra a monte del rifugio, un barbecue e un forno a legna esterno

ACQUERINO. L’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ha assegnato in via definitiva i lavori edili previsti dal progetto “Sentiero e Bivacco Faggione delle Valli”, all’impresa 2Mg Srl di Pistoia, per un importo totale comprensivo di oneri per la sicurezza e Iva di 25.271,21 euro.

I lavori appaltati riguardano la realizzazione di due tettoie, di un muro in pietra a monte del rifugio, di un barbecue e di un forno a legna esterno.

Altri lavori saranno effettuati in economia direttamente dall’ente o con affidamento diretto, prevedono: l’adeguamento sentieristico con l’apposizione di apposita cartellonistica e segnaletica nonché tavoli e arredi esterni al rifugio, il rifacimento dell’impianto fotovoltaico e la scaletta interna.

Il progetto definitivo, approvato a settembre 2020 dalla Regione Toscana, è interamente finanziato con fondi europei per un valore totale di oltre 57 mila euro.

Si propone di valorizzare l’area posta ai margini della Riserva Biogenetica di Acquerino, molto frequentata e ricca di valori naturalistici e paesaggistici.

