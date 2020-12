ADDOBBI PER LE FESTE DI NATALE A PISTOIA

La rotonda della Vergine rallegrata da tre orsi giganti luminosi

PISTOIA. Tre grandi orsi luminosi, due di quattro metri d’altezza e uno di due metri, per fare gli auguri di buon Natale alla e dalla città di Pistoia.

È l’installazione allestita mercoledì da Euroambiente green solutions del Gruppo Zelari nella rotonda della Vergine, a due passi dal casello autostradale pistoiese. Una rotonda che l’azienda di costruzione e manutenzione del verde ha in concessione dal Comune di Pistoia per cinque anni a partire dal 2017, con un contratto di sponsorizzazione che prevede la valorizzazione e manutenzione.

«Un onere e un onore – commenta il titolare Andrea Zelari — dal momento che si tratta della porta d’accesso a Pistoia e bisogna quindi dare subito il segnale a chi arriva di trovarsi nella città delle piante, la capitale del vivaismo ornamentale italiano».

Così adesso lo spazio verde della rotonda della Vergine, che ha una superficie totale di 3 mila 200 metri quadrati suddivisi in un’area a prato di 2.075 mq e un’area a macchia arbustiva e alberature di 1.125 mq, accoglie circa 250 arbusti e 29 alberi delle seguenti specie: 8 cipressi (Cupressus sempervirens), 7 aceri palmati (Acer palmatum), 7 corbezzoli (Arbutus unedo), 4 querce di palude (Quercus palustris) e 3 meli da fiore (Malus perpetu ‘evereste’).

«Visto il clima di tristezza causato da questa pandemia che ci affligge da un anno – commenta Andrea Zelari — ci siamo detti: perché non regalare un pò di allegria agli abitanti di Pistoia e a coloro che passano in città per lavoro con questo simpatico addobbo natalizio?». Detto e fatto, gli orsi giganti allietano gli occhi di chi passa dalla rotonda.

[sandiford – diade]