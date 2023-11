ADS OLMI, CALCIO FEMMINILE IN RICORDO DI DEBORA CARAMELLI

Domenica 19 novembre presso il campo sportivo Caramelli di Vignole si disputa la prima edizione del torneo tra sei squadre U12

QUARRATA. Si terrà in tutta la giornata di Domenica 19 presso il Campo Sportivo Caramelli di Vignole la prima edizione del Torneo in memoria di Debora Caramelli.

La manifestazione dedicata alle squadre U12 femminili vedrà la partecipazione delle società Tau Olmi, Pistoiese, Lucchese, Arezzo, San Miniato e Pietrasanta.

Durante la mattinata si svolgeranno le fasi a gironi e, dopo la pausa pranzo organizzata presso il Parco Verde, le ragazze affronteranno le partite finali.

Alle 18 le premiazioni alla presenza della famiglia, delle istituzioni e dei rappresentanti della federazione.

“Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento che non sarà solo un evento sportivo ma un momento per ricordare – si legge nella nota della società ASD Olmi – un amica speciale non solo della nostra società ma di tutta la comunità quarratina”.

[daniele ferranti]