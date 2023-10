AFFIDAMENTO, UN “OPEN DAY” PER SAPERNE DI PIÙ

Il Centro Affidi della SdS Pistoiese apre le porte alla cittadinanza nel pomeriggio di martedì 17 ottobre. Sarà possibile conoscere gli operatori e avere informazioni sull’affidamento di bambini e ragazzi. In cosa consiste l’attività del Centro. I numeri del 2022

PISTOIA . È in programma per martedì prossimo, 17 ottobre, dalle 17 alle 19, un “Open day” organizzato dal Centro Affidi della Società della Salute Pistoiese, un’occasione per chiunque sia interessato a conoscere gli operatori del Centro e ricevere informazioni sul tema dell’affidamento. Del resto ottobre è il Mese dell’Affido, momento clou dell’opera di sensibilizzazione della cittadinanza e di confronto sul significato dell’accoglienza come elemento fondamentale di una comunità solidale, che si collega alle iniziative del 4 maggio scorso e alla nuova campagna “Legami che cambiano le vite”, diffusa su tutto il territorio della SdS Pistoiese.

L’attività del Centro Affidi – Il Centro Affidi della Società della Salute Pistoiese opera da anni sul territorio pistoiese e attua percorsi di conoscenza di famiglie, coppie o singoli, interessati all’affido e gestisce una banca dati di famiglie disponibili ad occuparsi di bambini e ragazzi che necessitano di un supporto a causa di fragilità, o momenti di difficoltà della propria famiglia di origine.

“Oltre all’affidamento familiare, che può essere residenziale o part-time, esistono e si stanno diffondendo anche nuove forme di vicinanza solidale – spiega la presidente della SdS Pistoiese, Anna Maria Celesti — nelle quali coppie o single mettono a disposizione parte del loro tempo per affiancare bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà in alcuni momenti della loro esistenza quotidiana. Si creano così nuovi legami, anche molto forti, che possono contribuire a cambiare in meglio le loro vite”.

I dati dell’anno 2022 – Nel 2022 sono state seguite le situazioni di 43 bambini di cui 37 in progetti di affidamento residenziale e 7 in progetti part-time. Di queste 20 erano in carico al Comune di Pistoia, 2 a Marliana, 3 a Montale, 5 a Quarrata, 2 all’Unione dei Comuni Montani, 7 ad Agliana e 4 a Serravalle Pistoiese. Sempre nel 2022 gli operatori hanno conosciuto e formato ben 20 nuove famiglie e single disponibili per progetti di affidamento familiare.

L’opera dell’equipe del Centro – L’equipe del Centro Affidi si occupa inoltre di percorsi di informazione, formazione e affiancamento finalizzati alla promozione dell’accoglienza, al sostegno alla genitorialità e alla sensibilizzazione sul tema dell’affidamento familiare e della solidarietà fra famiglie.

Per chi fosse interessato il Centro Affidi della Società della salute Pistoiese ha sede in via Gentile 479. Telefono 0573/364283, mail centroaffidi@comune.pistoia.it.

[vannini— sds pistoiese]