AFFIDATA ALL’ATLETICO CALCIO BOTTEGONE LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO “BARDELLI”

La società si occuperà dell’impianto sportivo per due anni

PISTOIA. È stata affidata la gestione e manutenzione del campo sportivo Bardelli a Bottegone. Dopo alcuni anni di inattività, l’impianto di via Giovanni da Verrazzano torna a servizio della comunità grazie alla convezione stipulata dall’Amministrazione comunale con l’associazione sportiva dilettantistica Atletico Calcio Bottegone A.s.d., che nei mesi scorsi aveva manifestato il proprio interesse per l’area.

Storicamente radicata al territorio, la società si occuperà dell’impianto sportivo per un periodo di due anni. Tra le prime attività portate avanti è previsto il ripristino del campo da gioco, che negli ultimi anni era stato oggetto di azioni vandaliche e occupazioni improprie. Viene, dunque, rimesso a nuovo e in funzione il campo da calcio a 11, riattivati i servizi accessori e, nel complesso, resa più decorosa l’area, in modo tale da tornare ad accogliere gli allenamenti e le partite dei campionati Uisp.

Oltre al terreno di gioco, il cui manto erboso è stato riassestato, l’impianto è dotato di tre spogliatoi, uno dei quali per gli arbitri, e di un locale tecnico. In gestione all’Atletico Calcio Bottegone, il campo potrà essere messo a disposizione anche di altre società sportive che ne faranno richiesta.

«Questo affidamento – sottolinea l’assessore alla Promozione sportiva Alessandro Sabella – ha rappresentato una grande opportunità sia per l’Atletico Calcio Bottegone, che ha nuovamente un suo spazio, sia per la frazione in cui è collocato. Ha permesso, infatti, di tornare a valorizzare l’impianto e di ripristinarne l’uso. Ancora una volta l’utilizzo del patrimonio pubblico si fonde con la promozione dello sport e porta un beneficio sia al modo sportivo sia, più in generale, alla comunità.»

Con la nuova gestione, dopo alcuni anni di fermo, il campo Bardelli torna dunque a servizio del territorio e delle realtà sportive dilettantistiche che, con passione, lo animano. L’Amministrazione comunale riconoscerà all’Atletico Calcio Bottegone, per le attività di gestione e manutenzione, un corrispettivo lordo di 37mila euro per il biennio.

[comune di pistoia]