afghanistan. BIFFONI PRONTO AD ACCOGLIERE LE FAMIGLIE AFGANE, I DUBBI DI GALLINELLA (MOVIMENTO NAZIONALE)

PRATO. Sul fatto che Biffoni, in qualità di delegato Anci per l’immigrazione, si dichiarasse pronto ad accogliere, non avevamo alcun dubbio, precisa Umberto Presutti Gallinella, portavoce del Movimento Nazionale Prato.

Ci piacerebbe che fosse mosso da mero buonismo umanitario, ma viene spontaneo chiedersi cosa nasconda questa uscita strappalacrime del Sindaco/Delegato, continua Presutti.

La volontà di aiutare chi è veramente in difficoltà a causa di una crisi umanitaria, innescata da una missione “di pace” fallimentare che è durata 20 anni, col sacrificio di 53 caduti e 700 feriti, costata ai contribuenti italiani, oltre 8,7 miliardi di euro, o semplicemente la volontà di far arricchire qualche cooperativa amica col business dell’immigrazione?

Come sempre attendiamo fiduciosi una risposta dal Sindaco/Delegato Anci Biffoni, anche se dubitiamo che arriverà. Nel frattempo ci piace usare il vecchio adagio “a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca”.

Umberto Presutti Gallinella

Movimento Nazionale Prato