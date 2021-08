aghi & manette stronzate perfette. SE NON VUOI VACCINARTI NON FARTELO IMPORRE: MEGLIO MORIRE SANI CHE SFORACCHIATI DAI CIARLATANI

Anche a Pistoia i cittadini che non vogliono vaccinarsi hanno fatto sentire la loro voce in piazza Duomo. Non erano una folla, perché nella città Capitale della Cultura di Franceschini, i più sono terrorizzati da timori di ritorsioni se escono in piazza e protestano: nella degna tana di Vanni Fucci si può liberamente protestare solo contro il nazifascismo e con il gagliardetto dell’Anpi. E tuttavia, pur essendoci questo freno al “libero pensiero”, quei non moltissimi in piazza sono stati un successo. Almeno si è avuta la certezza che qualcuno pensa ancora con il proprio cervello e non si fida della Dittatura Sanitaria Italiana

VI SIETE INTESTARDITI COL GREEN PASS

MA VI PORTI ALL’INFERNO SATANÀSS!

ABBIAMO scritto una Costituzione con il sangue, perché degli pseudo democratici da salotto, capitanati da Mani Pulite e da Re Giorgio la usassero come carta igienica?

Se non altro pensate a questo: prima di fare il vostro bene con l’ago della salvezza anti-Covid, che ha sostituito la grazia di dio, vi fanno firmare una liberatoria che salva il culo alle case farmaceutiche: se morite, cazzi vostri e tutti pari.

Perché ne hanno bisogno, di questa liberatoria, se sono davvero sicuri che questi vaccini salvano da ogni rischio? Perché in Europa solo due stati idiotici (ItaGlia e Franza) e una sola provincia spagnola, vogliono imporre il Green Pass? Gli altri se ne fottono, dalla Merkel a tutto il resto. Ci sarà un motivo o no? Provate a pensare anche se avete un solo neurone e magari tre narici…

Perché non posso andare al ristorante senza Green Pass, ma se lavoro alla Hitachi entro alla mensa aziendale, mi siedo e mangio?

Hanno inventato la «variante italo-macronica», la CdC (Cazzo di Cane) che sta alla larga dalle mense aziendali, ma va ai ristoranti a rompere i coglioni ai ristoratori e ai clienti? Il virus si è, forse, politicizzato contro gli stronzi che hanno soldi da spendere (in quanto ricchi) e lasciano in pace solo i lavoratori, più modesti e poveri? Perché quel genio di Fico non vuole l’obbligo del Green Pass alla Camera? I deputati, come dicono a San Giovanni Valdarno – patria della signora Linda Gambassi – hanno forse il culo giallo e perciò sono diversi dai comuni mortali?

E perché i vaccinati se la pigliano tanto con noi refrattari alle manipolazioni destinate alle cavie? Se sono stati messi al sicuro con il vaccino, possono anche andare a Wuhan e fare le “inalazioni al virus”, perché già sono eterni.

E ora guardate queste immagini e continuate a pensare, senza portare il cervello all’ammasso, come vorrebbero queste “capocchie” che di scientifico hanno solo il piano per renderci tutti pecore obbedienti al règime, come dice il Figliuolo e Crozza lo cogliona.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Per le foto e i video di Pistoia grazie a Cecilia C., agente segreto…

SIATE OTTIMI CITTADINI:

FATE COME FANNO PRETI E MAGISTRATI

Don Massimo Biancalani disobbedisce e accoglie, catafottendosene di tutto e di tutti: il papa lo aiuta e la Regione gli sgancia fondi utili a violare la legge. La Procura non vede e non sente. È un mirabile esempio di ItaGlia, no? Il signor Claudio Curreli, magistrato e sostituto di Tommaso Coletta nella Procura di Pistoia, al mattino lavora come pubblica accusa contro chi – come me – chiede che il Comune di Quarrata rispetti e faccia rispettare le leggi e i regolamenti edilizi; e al pomeriggio, tolta la toga, si dedica anima e còre al coordinamento della rete Terra Aperta, che favorisce i disobbedienti alla Biancalani. Nessun conflitto d’interesse, perché lui non si chiama Silvio di Arcore. Perché, allora, io sarei un cittadino da condannare e rinchiudere per 104 giorni agli arresti domiciliari, mentre loro fanno quel che vogliono e nessuno gli dice niente, a partire dagli pseudo-giornalisti di Pistoia? È così, caporioni dell’Anpi, che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge come da art. 3 della Costituzione insultata e disapplicata da tutti?

Domanda per i politicamente corretti che saranno salvati da dio



È peggio scrivere cazzo, tromboviolinata, vaffanculo, non rompete i coglioni oppure vedere, sapere e tollerare in silenzio come diversi magistrati fanno la legge a loro immagine e somiglianza nell’assoluta certezza di essere impuniti e impunibili?

Non ci prendiamo per il culo, gente. Se l’ItaGlia affonda non è certo colpa dei veri laici, ma dell’ipocrisia perbenista di molti cattolici e dei democratici di sinistra, uso salvatori del mondo.