agliana. 71ESIMA GIORNATA NAZIONALE PER LE VITTIME DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO

Sarà inaugurata anche una “panchina”

AGLIANA. Domenica 10 ottobre si svolgerà la 71ª edizione della Giornata Anmil per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, con manifestazioni in tutta Italia organizzate dalle sedi Anmil. Alla Giornata prenderanno parte le massime istituzioni in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

La Sezione Anmil di Pistoia, in collaborazione con il Comune di Agliana ha previsto l’organizzazione della manifestazione a Agliana con il seguente programma:

ore 8,30: S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro nella Chiesa di San Piero (Piazza Gramsci)

ore 9,30: Teatro Il Moder,no (Piazza Anna Magnani). Performance teatrale sul tema dei diritti sul lavoro e a seguire l’incontro sul tema a cui parteciperanno:

Il Presidente territoriale Anmil il Prefetto di Pistoia Gerlando Iorio e i componenti del Tavolo Tecnico da lui istituito sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rappresentante della Regione Toscana, i rappresentanti delle istituzioni locali della provincia, dei sindacati e del volontariato.

Nel Teatro sarà allestita, a cura di Anmil la mostra fotografica “Donne che vincono”.

(Per entrare in Teatro è necessario essere muniti di green pass.)

Ore 12,30: nel giardino di Via della Fabbrichina verrà inaugurata una panchina dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro di fronte alla quale verrà deposta una corona di alloro.

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare

[comune di agliana]