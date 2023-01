agliana. A MENO DI 24 ORE DALLA INSTALLAZIONE SFREGIATA LA PANCHINA RAINBOW

“Lo sfregio non ferma il nostro impegno contro ogni discriminazione”. Staccata la targa commemorativa

AGLIANA. [a.b.] A meno di 24 ore dall’inaugurazione nel giorno della Memoria la panchina Rainbow ad Agliana è stata già vandalizzata. Probabilmente nella notte qualcuno ha staccato la targa commemorativa che era stata affissa proprie ieri mattina presso la Coop di Agliana su iniziativa di Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco, della sezione soci Coop di Agliana e dell’associazione PortAperta Odv.

“Anche se ancora non sappiamo come siano andati i fatti — spiegano dall’Arcigay — condanniamo il gesto accaduto che puntualmente avviene ad ogni installazione. Questi gesti, purtroppo, sono frutto di un clima che è diffuso nel nostro territorio. Sicuri di una condanna del gesto da parte delle istituzioni e della società civile, ci ritroveremo sabato prossimo di mattina alla panchina, per installare nuovamente la targa e rafforzare il messaggio contro l’omolesbobitransfobia sul territorio”.

“Non necessariamente — scrive Guido Del Fante—- è un atto omofobico, però per contrastare questi atti vandalici serve di reagire subito e mettere nuovamente la targa. E così faremo”.

“Ci uniamo allo sdegno per l’atto vandalico che, a nemmeno 24 ore dall’installazione, ha sfregiato la panchina arcobaleno che i ragazzi del nostro doposcuola hanno colorato sabato insieme ad Arcigay Prato Pistoia l’Asterisco e Soci Coop di Agliana”.

Così in un comunicato interviene l’associazione PortAperta che aggiunge: “Il gesto inqualificabile ha danneggiato la panchina ma non il suo significato. Il no all’omotransfobia e a tutte le discriminazioni, l’impegno per una società aperta, plurale e solidale. Un messaggio ribadito proprio nei giorni della memoria, ricordando le vittime del razzismo di ieri per lottare contro le discriminazioni di oggi.

Un messaggio che torneremo a urlare con la nostra chiassosa e allegra partecipazione sabato prossimo”.

’Sul piano della sensibilizzazione servirebbe un maggiore contributo dalle amministrazioni comunali — aggiunge Del Fante—-, ma purtroppo se pensiamo che ad Agliana questa amministrazione ha tolto il patrocinio al Pride che veniva sempre dato, fa capire quanto lavoro ancora c’è da fare”.