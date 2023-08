agliana. AL VIA IL PERCORSO IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Andrea Acciai (Pd): “Siamo pronti a confrontarci con le altre forze politiche di centro sinistra, con l’associazionismo e la comunità intera, per la definizione di una coalizione basata su un programma condiviso”. L’onorevole Marco Furfaro? “Rappresenta un valore aggiunto non solo per il PD locale ma per tutta la nostra comunità”

AGLIANA. A fine luglio si è svolta una partecipata assemblea degli iscritti al circolo Pd aglianese alla presenza di Marco Furfaro, deputato aglianese e membro della segreteria nazionale PD, responsabile delle iniziative politiche.

All’ordine del giorno un unico punto, ovvero il percorso in vista delle prossime elezioni amministrative. A seguito di numerosi interventi è stato deciso all’unanimità di continuare il confronto, già iniziato, con le forze politiche di opposizione presenti in consiglio comunale — partendo dal buon lavoro svolto insieme all’interno di quel consesso —e con gli altri partiti che si riconoscono nel Centro Sinistra presenti ad Agliana.

Contestualmente il segretario Acciai ha proposto all’assemblea la costituzione di una delegazione di partito costituita da segreteria, rappresentanti in consiglio comunale e con il supporto dell’onorevole del territorio, Marco Furfaro. Tale delegazione avrà il compito di promuovere incontri di ascolto e di consultazione con i sindacati, le associazioni di categoria, quelle del volontariato e culturali e di convocare incontri tematici su tutto il territorio per un confronto aperto con tutti i cittadini.

“Riteniamo che sia essenziale continuare un percorso di ascolto con la cittadinanza – dichiara il segretario Andrea Acciai — pratica sempre attuata dal centrosinistra e su cui invece questa amministrazione di centrodestra a guida Fratelli d’Italia è stata del tutto carente”.

La disponibilità dell’onorevole Marco Furfaro a darci una mano mettendosi in gioco in prima persona, rappresenta un valore aggiunto non solo per il PD locale ma per tutta la nostra comunità.

“Abbiamo già ben chiari gli obiettivi – continua Acciai – e assumendoci il peso delle responsabilità di essere il partito maggioritario dell’opposizione, partiamo per confrontarci con le altre forze politiche di centro sinistra, con l’associazionismo e la comunità intera, per la definizione di una coalizione basata su un programma condiviso. Daremo battaglia – conclude – per fare emergere le contraddizioni e le incapacità della maggioranza di destra guidata da Benesperi, in perfetta convergenza con il governo Meloni”.

[segreteria pd agliana]