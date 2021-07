agliana. ALIA INFOPOINT, RITIRO SACCHI SENZA APPUNTAMENTO

Il secondo e il quarto giovedì di ogni mese

AGLIANA. Già dal prossimo 22 luglio non sarà più necessario prendere appuntamento per il ritiro sia dei sacchi per la raccolta differenziata sia per accedere agli altri servizi dell’infopoint Alia che ricordiamo essere attivo il 2° e 4° giovedì di ogni mese presso il piano terra del Comune di Agliana.

[comune di agliana]