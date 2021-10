agliana. ALL’ASTA UNA AREA COMUNALE IN VIA CALAMANDREI ANGOLO VIA NERUCCI

Il Comune propone la vendita a partire da 190 mila euro

AGLIANA. L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso d’asta per un’area di proprietà comunale posta in via Calamandrei all’angolo con via Nerucci.

Il terreno, una area libera, ora investita del ruolo di zona di completamento a destinazione produttiva, ha una consistenza di mq. 2.200,00. Il prezzo a base d’asta è di € 190.000,00.

Per partecipare all’asta occorre presentare domanda di partecipazione entro le ore 12 del 30 ottobre 2021.

L’asta si terrà giovedì 11 Novembre 2021 alle ore 10,00 presso il Comune di Agliana.

[comune di agliana]