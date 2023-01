agliana. È MORTO VANNINO

Alessandro Egidio Gori era stato ricoverato al San Jacopo dopo un arresto cardiaco

AGLIANA. E’ morto al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Jacopo dove era stato ricoverato dopo essere stato soccorso in via Pratese, poco distante dalla sua abitazione, Alessandro Egidio Gori, conosciuto da tutti come “Vannino di Agliana”.

L’uomo, che aveva 69 anni, sarebbe caduto dalla propria bici probabilmente colto da un arresto cardiaco.

I sanitari intervenuti sul posto dopo avere praticato il massaggio cardiaco lo avevano trasportato all’Ospedale San Jacopo di Pistoia dove è morto un ’ora dopo

“Era nel mio negozio alle 12.30 a parlare con me e mio marito! Stava benissimo faceva battute rideva, e diceva che sarebbe andato a fare rifornimento di cibo!” scrive Elena su Facebook dove in molti stanno lasciando testimonianze e attestati di cordoglio nei confronti di Vannino, persona amata e molto conosciuta sul territorio per la sua scelta di vivere da tempo di privazioni, scalzo e vestito con un drappo, in una casa senza porte e finestre.