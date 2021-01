agliana. APPROVATO IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Dopo oltre sessanta anni, viene approvato il regolamento di polizia urbana, una serie di norme che sono state sempre ignorate dalle amministrazioni di centro sinistra di questo lungo arco di tempo. Il commento del consigliere di opposizione Fabrizio Nerozzi

AGLIANA. Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Amministrazione:

L’ultima seduta del Consiglio comunale tenutasi martedì 29 dicembre ha visto anche l’approvazione del nuovo Regolamento di polizia urbana che abroga la più vetusta versione del 3 maggio 1957 e con aspetti molto pratici e concreti nella sua applicazione. Il nuovo testo – al passo coi tempi attuali sotto i profili storici, sociali e giuridici – va a regolare aspetti fondamentali per il quieto e corretto vivere cittadino anche ai fini di una maggiore auspicabile coesione sociale.

Si vanno a disciplinare in particolare, quegli aspetti di vita sociale dei cittadini che possono rappresentare fonti d’attrito.

Il nuovo Regolamento — in armonia con le fonti di diritto di rango superiore regionale e statale — rappresenta un caposaldo in materia di tutela dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità, di tranquillità sociale, di corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni, di decoro urbano e ambientale, di promozione di una sempre maggiore qualità della vita dei cittadini, con un particolare occhio di riguardo verso i soggetti più deboli (anziani, bambini, disabili e soggetti comunque in situazioni di disagio).

L’Amministrazione potrà avvalersi anche del volontariato per favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano.

Oltre agli aspetti sanzionatori non manca anche una parte rivolta all’educazione alla legalità per le nuove generazioni, collaborando anche con gli istituti scolastici e le famiglie, informandoli dei principi contenuti nel Regolamento.

L’Amministrazione del cambiamento sta dando segnali positivi ai cittadini, dopo oltre mezzo secolo di immobilismo, considerato che il precedente Regolamento aveva 63 anni.

Introdotto anche il Daspo Urbano. Determinante è stato l’impegno nell’obiettivo raggiunto dell’Assessore alla Sicurezza Giovannelli Ferretti e della Responsabile della Polizia Municipale che ne ha curato la redazione.

[comune di Agliana]

Ci perviene anche il comunicato del membro dell’opposizione Fabrizio Nerozzi

Il nuovo regolamento di polizia urbana lo trovo equilibrato (anche sotto il profilo sanzionatorio) e moderno, che finalmente, interviene dopo 63 anni dal precedente.

È norma “speciale” rispetto agli altri regolamenti comunali disciplinando anche l’ambito della Sicurezza Urbana in un’ottica pluridimensionale che interessa anche le situazioni di degrado, marginalità sociale e riqualificazione urbana. Trova applicazione in via prevalente qualora vi fossero disposizioni difformi in altri regolamenti per il principio della successione delle leggi nel tempo, come ben chiarito nel testo.

Se rispettato, migliorerà la qualità della vita dei cittadini aglianesi e l’integrazione sociale con anche iniziative di cittadinanza attiva e promozione della cultura ed educazione alla legalità con divulgazione del testo regolamentare già in età scolare.

Prevede la collaborazione con la Comunità cittadina e le associazioni di volontariato per sensibilizzare le persone alle norme di convivenza civile e del quieto vivere.

Recepisce anche delle ordinanze contingibili e urgenti, emesse nel tempo dai vari Sindaci che si sono succeduti, per disciplinare la gestione di fenomeni locali e situazioni ricorrenti o durevoli, modellando le norme all’evolversi della sensibilità della cittadinanza insediata, come più volte auspicato dai Prefetti e dalla giurisprudenza amministrativa prevalente.

[A. Fabrizio Nerozzi]